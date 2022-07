கங்கனா ரனாவத்தின் ‘தாகத்‘ படுமோசமான தோல்வி..மனம் நொந்த தயாரிப்பாளர்!

மும்பை : பாலிவுட் குயின் கங்கனா ரனாவத் நடித்த தாகத் திரைப்படம் இந்த ஆண்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாகும். இப்படத்தில் அர்ஜுன் ராம் பால், திவ்யா தத்தா, சஸ்வதா சாட்டர்ஜி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் வெளியான இந்த திரைப்படம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு படுமோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. படம் ரிலீஸான 8 ஆவது நாளில் வெறும் 20 டிக்கெட்கள் மற்றுமே விற்பனை ஆகி அன்றைய வசூல் சுமார் 4420 ரூபாய்தான் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியைக் கிளப்பின.

சுமார் 90 கோடியில் உருவான திரைப்படம் திரையரங்குகள் மூலமாக 5 கோடி ரூபாய் கூட வசூல் செய்யவில்லை என்று சொல்லப்பட்டது.

கங்கனா ரணாவத்தின் தாகத் படம் ரூ.78 கோடி நஷ்டம்...இப்படியா ஆகனும் இவர் நிலைமை

