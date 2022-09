கோயிலுக்கு வெளியே தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் ஜோடி: இது தான் காரணமா?

உஜ்ஜைன்: ரன்பீர் கபூர், ஆலியாபட் நடித்துள்ள பிரம்மாஸ்த்திர திரைப்படம் நாளை ( செப் 9) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அயன் முகர்ஜி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் அமிதாப் பச்சன், நாகர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மத்திய பிரதேசம் உஜ்ஜைனியின் உள்ள காளி கோயிலுக்குச் சென்ற ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட் இருவரும் தடுத்த நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

ஆலியா பட்டின் எடை பற்றி கமெண்ட்..சமூக வலைதளத்தில் எதிர்ப்பு..பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட ரன்பீர் கபூர்

English summary

Bollywood couple Ranbir Kapoor and Alia Bhatt found themselves in the middle of controversy after they were stopped from offering prayers at the Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain due to a protest by Bajrang Dal members.