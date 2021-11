25 கோடி பேரம் பேசிய விவகாரம்.. விசாரணைக்கு ஆஜராக டைம் கேட்கும் ஷாருக்கான் மேனேஜர்.. என்ன நடக்கிறது?

மும்பை: பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கானை விடுவிக்க 25 கோடி ரூபாய் பேரம் பேசப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், அந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த போலீஸ் அதிகாரி சமீர் வான்கடே அதிரடியாக மாற்றப்பட்டார்.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக ஷாருக்கானின் மேனேஜர் பூஜா தத்லானியிடம் விசாரணை நடத்த மும்பை போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருந்தனர்.

ஆனால், உடல்நலக் குறைவை காரணம் காட்டி பூஜா தத்லானி விசாரணைக்கு ஆஜராக நேரம் கேட்டுள்ளார்.

Bollywood Super Star Shah Rukh Khan ‘s manager Pooja Dadlani has been summoned by Mumbai police for investigation on Aryan Khan drug case but Pooja Dadlani has asked for time to appear for the hearing citing ill health.