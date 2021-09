வளைத்து வளைத்து பிகினியில் தெறிக்க விடும் சன்னி லியோன்.. மாலத்தீவில் ஒரே கவர்ச்சி கொண்டாட்டம் தான்!

மும்பை: மாலத்தீவில் பிகினி உடையில் இருக்கும் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வரிசையாக வெளியிட்டு இணையத்தின் சூட்டை அதிகரித்துள்ளார் நடிகை சன்னி லியோன்.

பாலிவுட்டின் கவர்ச்சி நடிகையாக கலக்கி வந்த சன்னி லியோன் தென்னிந்தியா பக்கம் தனது கவனத்தை திருப்பி உள்ளார்.

மலையாளம் மற்றும் தமிழ் மொழி படங்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

ஹாலிவுட்டுக்கே அடிபோடும் சமத்து நடிகை.. எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானாலும் செல்ல ரெடியாம்!

English summary

Popular Indian actress and Glamour Queen Sunny Leone stuns in bikini wear at Maldives photos heats up the internet. She shares the latest hot bikini photos in her instagram page and got more likes and comments.