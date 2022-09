இவரு பாலிவுட் ப்ளூ சட்டையா இருப்பாரு போல.. பிரம்மாஸ்திரம் படத்தோட சோலியை இப்படி முடிச்சிட்டாரே!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் விமர்சகர் தரண் ஆதர்ஷ் திடீரென ட்விட்டரில் தேசிய அளவில் டிரெண்டாகி வருகிறார்.

அதற்கு காரணம் 410 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் பிரம்மாஸ்திரம் படத்துக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை விமர்சனம் தான்.

தரண் ஆதார்ஷ் பாலிவுட்டின் ப்ளூ சட்டையா என இங்குள்ள ரசிகர்களே கமெண்ட்டுகளை போடும் அளவுக்கு டிரெண்டாகி உள்ளார்.

English summary

Taran Adarsh one word review about Brahmastra trending in Twitter after he tweeted disappointing and rated 2 stars only for the mega budget movie. Fans praises and scolds him for his tweet.