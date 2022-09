விக்ரம் வேதா விஜய் சேதுபதியின் 'அற்புதமான' பர்ஃபாமன்ஸ்..மிரண்டுபோய் பாராட்டும் ஹிர்த்திக் ரோஷன்

விக்ரம் வேதா படம் இந்தியில் அதே இயக்குநர்களால் இயக்கப்பட்டு நாளை ரிலீசாகிறது. அதில் விஜய் சேதுபதி ரோலில் ஹிர்திக் ரோஷன் நடிக்கிறார்.

விக்ரம் வேதா படத்தில் விஜய் சேதுபதியின் 'அற்புதமான' நடிப்பை பார்த்தேன், 'என் கனவில் கூட' என்னால் எட்ட முடியவில்லை என இந்தியில் நடிக்கும் ஹிர்த்திக் ரோஷன் வியந்துள்ளார்.

3 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஹிர்த்திக் மீண்டும் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புடன் இந்தப்படம் வர உள்ளது.

வாரிசு, துணிவு படத்துடன் மோதும் பிரபாஸின் 'ஆதி புருஷ்' ஐமேக்ஸ்-3-D படம்..அயோத்தியில் டீசர் வெளியீடு

English summary

Vikram Veda is directed by the same directors in Hindi and releases tomorrow. It stars Hrithik Roshan in the role of Vijay Sethupathi.I saw Vijay Sethupathi's 'amazing' performance in Vikram Vedha and I couldn't achieve it 'even in my dreams, says Hindi actor Hrithik Roshan. After 3 years, Hrithik has given a re-entry. This film is coming with great anticipation.