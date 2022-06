அந்த ரோலுக்கும் வேணான்னு துரத்தி அடிச்சிட்டாங்களாம்.. ஓவர் புலம்பலில் சூப்பர் மாடல்!

சென்னை: தன்னைத் தானே சூப்பர் மாடல் என சொல்லிக் கொண்டு வாய்க்கு வந்ததை கண்டபடி பேசி வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட அந்த துணை நடிகை சமீபத்தில் பட வாய்ப்புகளே கிடைக்கவில்லை தற்கொலை செய்துக் கொள்ளப் போகிறேன் என்றெல்லாம் அழுது புலம்பினார்.

அவரது அழுகையை பார்த்து ஆதரவு கொடுக்க நினைத்த ஒரு வெப்சீரிஸ் டைரக்டர் அந்த சூப்பர் மாடலுக்கு ஆபாசமான ரோலில் நடிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குவதாக உறுதி அளித்ததும் உடனடியாக ஓகே சொல்லி சூட்டிங்கிற்கு போயிருக்கிறாராம்.

ஆனால், அந்த வெப்சீரிஸில் கடைசி நேரத்தில் நடிக்க முடியாமல் அவருக்கு அந்த பிட்டு பட வாய்ப்பும் பறி போய் விட்டதாக சில சீக்ரெட்டான தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Controversial model and actress exit from a hot webseries for this reason buzz trending in closed cinema circles. She got very upset after that producer avoids her for the short role.