தமாஸ் ஹீரோ மீது செம கடுப்பில் இருக்கும் விநியோகஸ்தர்.. இப்படி நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டாராம்!

சென்னை: தமாஸ் ஹீரோ மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்து பல கோடி கொடுத்து படத்தை வாங்கிய அந்த பிரபல தயாரிப்பாளருக்கு இந்த பெரிய பண்டிகை அதுவுமாக மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதால் பயங்கர கடுப்பில் இருக்கிறாராம்.

படத்தின் ரிலீசுக்கு முன்னாடி ஆஹோ ஓஹோன்னு முன்னணி நடிகர்களுடன் எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி ரொம்பவே பேசிவிட்டோம், இனிமேல் இப்படி யாரையும் ஏத்தி விடக் கூடாது என நினைத்துக் கொண்டாராம் அந்த விநியோகஸ்தர்.

விநியோகஸ்தருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றே தெரியாமல் கொண்டாட்ட மோடில் போனையே ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்து விட்டாராம் அந்த நடிகர் என பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

Distributor upsets over Young actor's recent movie makes a huge loss. Popular actor who receives couple of blockbuster movies in recent times gets disaster for his recent festival time release movie due to poor content.