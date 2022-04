பிரேக் அப் நிலைக்கு வந்த நம்பர் நடிகையின் காதல்... திடீர் திருமண ஏற்பாட்டிற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : நம்பர் நடிகையின் பிடிவாதத்தால் சொந்த படத்திற்கே பிரச்சனை வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், நம்பர் நடிகை மீது செம கோபத்தில் இருக்கிறாராம் டைரக்டர். ஆனால் அவரிடம் அதை காட்ட முடியாது என்பதால் அடக்கி வாசித்து வருகிறாராம்.

தான் நடிக்கும் எந்த படத்தின் ப்ரொமோஷனிலும் கலந்து கொள்வதில்லை என்பதை பல வருட கொள்கையாகவே கடைபிடித்து வருகிறார் நம்பர் நடிகை. இது பற்றி பலரும் விளக்கம் கேட்டதற்கு கூட, அது தனது சென்டிமென்ட் என சொல்லி நழுவி விட்டார். நடிப்பதோடு சரி, ப்ரொமோஷன், அது பற்றி பேட்டி எல்லாம் என்னிடம் கேட்க கூடாது பலரிடம் கறாராக கூட சொல்லி உள்ளாராம்.

English summary

Number actress refused to come to the movie promotion. Because of this director got angry with number actress. Meanwhile Number actress also angry with director on he behave close to another heroine of this movie. Number actress noticed this and fight with director.