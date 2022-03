சொல்ல தயங்கிய இயக்குநர்.. புரிந்து கொண்ட டாப் நடிகர்.. இப்படியொரு முடிவெடுக்க அதுதான் காரணமா?

சென்னை: முந்தைய படத்திலேயே மிகவும் இளமையான கேரக்டர் என சொன்ன நிலையில், டாப் நடிகர் ரொம்பவே சிரமப்பட்டு உடல் எடையை சற்றே குறைத்தார்.

ஆனால், இயக்குநர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவரது தோற்றம் இல்லை என்றாலும், வேறு வழியில்லாமல் படத்தை முடித்துக் கொடுத்து விட்டார்.

இந்நிலையில், அடுத்த படத்தில் எப்படியாவது தனக்கு பிடித்ததை செய்ய வேண்டும் என இயக்குநர் நினைத்தாலும், அதை டாப் நடிகரிடம் எப்படி சொல்வது என தெரியாமல் தயங்கி வந்த நிலையில், நடிகரே அதை புரிந்து கொண்டாராம்.

English summary

Top actor decides to do weight loss after he understand about Director needs and his characterization in that movie.