டாப் நடிகரை பாசத்தால் கவிழ்த்த காதல் இயக்குநர்.. ஆனால், அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்கே?

சென்னை: இயக்குநருடன் கெமிஸ்ட்ரி வொர்க்கவுட் ஆனால், தான் அந்த டாப் நடிகர் தொடர்ந்து அவருடன் டிராவல் செய்வார் என்பது கோலிவுட்டில் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று தான்.

டாப் நடிகரின் சமீபத்திய ரிலீஸ் படத்தில் பாச பாடலை எழுதி கவர் செய்த காதல் இயக்குநர் அடுத்ததாக அந்த நடிகரை இயக்கவும் ரெடியாகி விட்டார்.

தற்போது பயணித்து வரும் இயக்குநரின் மூன்றாவது படத்தையும் முடித்து விட்டு காதல் இயக்குநருடன் கைகோர்க்க காத்திருக்கிறாராம் டாப் நடிகர்.

English summary

Lovable director attracts Top actor with sentimental touch but his upcoming movie will be perfors well in the box office only make a big hype and project confirmation buzz circulates in industry.