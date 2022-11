ஆடிஷனுக்கே அந்த கோலத்தில் வந்த நடிகை.. வெப்சீரிஸ் வாய்ப்புகளாக குவிய அதுதான் காரணமாம்!

சென்னை: சினிமாவில் மார்க்கெட் போன நிலையில், தற்போது வெப்சீரிஸில் அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளை அசால்ட்டாக தட்டித் தூக்கி இருக்கிறார் அந்த பிரபல நடிகை.

ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவி பெண்ணாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்த அந்த நடிகை கவர்ச்சி ரூட்டுக்கு திரும்பிய நிலையில், பெரிய பட வாய்ப்புகளை மிஸ் செய்தார்.

குத்தாட்ட நாயகியாக மாறிய அவர் தற்போது டாப்லெஸ் ஆகவும் நடிக்க தயங்காத நிலையில், ஏகப்பட்ட வெப்சீரிஸ் வாய்ப்புகள் அவர் வீட்டுக் கதவை தட்டி வருவதாக கூறுகின்றனர்.

English summary

Market less actress got more web series due to bold acting in OTT platforms. She didn't asks story also and done topless acting for web series makes her many chances recently.