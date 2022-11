அண்ணா.. அண்ணான்னு சொல்லி ஆப்பு அடிச்சிட்டாரு.. அந்த வாரிசு மீது கோபத்தில் மாஸ் நடிகர்?

சென்னை: மாஸ் நடிகர் மற்றும் டாப் நடிகருக்கு இடையே போட்டியை உருவாக்கி விட்டதே அந்த பிரபல வாரிசு தான் என பரபரப்பான பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

மாஸ் நடிகரின் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எல்லாம் முன்னதாகவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், டாப் நடிகரின் படத்தை வாங்கிய அந்த பிரபல வாரிசு மாஸ் நடிகருடன் மல்லுக்கட்டலாம் என ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காயை அடித்துள்ளார் எனக் கூறுகின்றனர்.

மாஸ் நடிகரின் படத்தின் ரிலீஸே தற்போது அந்த வாரிசு பண்ண செயலால் தள்ளிப் போகும் நிலை உருவாகி உள்ளதாக கடும் கோபத்தில் ரசிகர்கள் கொந்தளித்து வருகின்றனர்.

English summary

Mass Actor angry with Popular heir due to a big checkmate for his upcoming movie talks circulates in Cinema Industry. His fans also spread hatred about that popular producer for this reason only.