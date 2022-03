வாங்குன அடியே போதும்.. தயங்கும் தயாரிப்பாளர்.. மான்ஸ்டருடன் மாஸ் ஹீரோ படம் மோதல் இல்லையாம்!

சென்னை: பிற மொழியில் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் படங்களை கண்டு கோலிவுட் படங்கள் தொடர்ந்து அஞ்சி நடுங்கி வருவதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

சமீபத்தில் அந்த இளம் ஹீரோவின் படம் கூட பிரம்மாண்ட இயக்குநரின் படத்துடன் மோதவில்லை என பல மாதங்கள் தள்ளி ரிலீஸ் ஆவப்போவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்த அந்த மிகப்பெரிய கிளாஷ் நடக்காது என திடுக்கிடும் தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

அதன் காரணமாகத்தான் அந்த இயக்குநர் எந்தவொரு அப்டேட்டையும் கொடுக்காமல் அடக்கி வாசித்து வருகிறாராம்.

தளபதி 66 ல் விஜய்யுடன் ஜோடி சேர போறது இவர் தானா?...செம போட்டியா இருக்கே

English summary

South India’s two top heroes big films will not to be clash on the same date next month buzz creates more controversies in social media. Kollywood actor’s movie will get postponed buzz also circulates high on social media.