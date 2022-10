இளம் ஹீரோவுடன் காதல் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சாம்.. சீக்கிரமே திருமணத்துக்கு ரெடியாகிறாரா அந்த நடிகை?

ஹைதராபாத்: ஐட்டம் சாங் நடிகைகளே ஓவர்டேக் செய்யும் அளவுக்கு படு கவர்ச்சியாக படங்களில் நடித்து பான் இந்தியா நடிகையாகவே அந்த ஹீரோயின் மாறிவிட்டார்.

இளம் நடிகர் ஒருவருடன் சில படங்களில் இணைந்து மிகவும் நெருக்கமாக நடித்து வந்த அந்த நடிகை அவரையே காதலித்து வருகிறார் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இருவரும் விரைவில் பிரம்மாண்டமாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளனர் என்கிற தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

முதல்முறையாக இந்தி பாட்டுப்பாடிய சிம்பு.. ஹூமா குரேஷியின் டபுள் எக்ஸ் எல் படத்தில் வேறலெவல் சாங்!

English summary

Popular actress plans to marry his co actor soon in a grand wedding details leaked in cinema circle. They both enjoying their love life at a private resort recently.