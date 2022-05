பிரியமான பொண்ணு போட்ட பிளான் எல்லாம் வீணாப் போச்சாம்.. அந்த இடத்துக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடுவாங்களோ?

சென்னை: இளம் நடிகையாக வலம் வரும் பிரியமான நடிகைக்கு ஆரம்பத்தில் செம லக் அடிக்க புதிய பட வாய்ப்புகள் குவிந்தன.

ஆனால், சமீப காலமாக கிளம்பியுள்ள ஏகப்பட்ட ரியாலிட்டி ஷோ நடிகைகளின் போட்டி வரவால் அம்மணிக்கு கிடைத்த கொஞ்ச நஞ்ச வாய்ப்புகளும் இப்போ கிடைப்பதில்லையாம்.

எங்கிருந்து புறப்பட்டாரோ மீண்டும் அந்த இடத்துக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிவிடும் நிலை வந்துள்ளதாக பரபரப்பு தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Recent flops makes young actress to go back to serial again buzz circulates in cinema industry. She also didn’t received any new movies due to over competition.