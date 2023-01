நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா.. ஏன் நீங்க சொல்லுங்க.. அந்த விஷயத்தில் செம உஷாரான டாப் நடிகர்!

சென்னை: அதிரடி அறிவிப்பு வெளியான நிலையிலும் கூட அந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லாமல் அப்படியே ரகசியமாக பாதுகாத்து வருவதற்கு காரணமே டாப் நடிகரின் உத்தரவு தானாம்.

நல்ல கருத்துக்களையும் அட்வைஸ்களையும் சொன்னால் ரசிகர்கள் எங்கேங்க கேட்கிறாங்க அதனால் தான் ரூட்டையே மாத்திட்டேன் என நெகட்டிவ் ரோலில் நடித்தது குறித்து யார் கேட்டாலும் ஒரே கதையை தான் சொல்லி வருகிறாராம்.

போட்டி நடிகர் அந்த விஷயத்தை சொல்லட்டும் அதன் பிறகு நம்முடைய முடிவை நாம் அறிவிப்போம் என்பதில் செம உஷாராக அந்த டாப் நடிகர் உள்ளார் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Top actor plans a day before release due to competitor movie clash at the Box Office. For that reason he didn't reveal the release date of his movie till now.