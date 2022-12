அந்த நடிகர் கேட்டால் நிர்வாணமாக கூட அந்த நடிகை நடிப்பாராம்.. அதுக்கு அப்படியொரு காரணம் இருக்காம்!

மும்பை: கணவருடன் கூட இத்தனை நெருக்கமாகவோ ஆபாசமாகவோ நடிக்காத அந்த டாப் நடிகை நடித்ததில்லை. ஆனால், திடீரென முன்னணி நடிகருடன் மட்டும் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாமர் காட்டி நடித்திருக்கிறாரே? அதிக சம்பளம் தான் காரணமா? என்றால் அது இல்லையாம்.

எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும், மற்ற நடிகர்களுடன் இப்படியெல்லாம் நடிக்க ஒரு போதுமே அந்த நடிகை நடிக்க சம்மதிக்க மாட்டார் என்றும் ஆனால், அந்த பிரபல நடிகர் கேட்டால் ஃப்ரீயாக கூட இதை விட படு ஓப்பனாக கூட நடிப்பார் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் ஒன்றும் இருக்கு என பாலிவுட் வட்டாரத்தில் பேச்சுக்கள் புகைந்து வருகின்றன.

படமே ஓடல.. 35 கோடி.. 40 கோடி என வாய்க்கூசாம கேட்கிறாங்களே.. போட்டி நடிகர்களால் புலம்பும் கோலிவுட்!

English summary

Top actress goes without dress also for that actor only talks trending in Bollywood after their recent bombshell song out and stirs many controversies in social media.