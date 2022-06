கேவலமா பேசுறாங்க.. தொடர்ந்து நடிச்சா அப்படித்தான் நினைப்பாங்களா? கொழுந்து விட்டு எரியும் நடிகை!

சென்னை: கலர் எல்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்லை திறமையான நடிப்பு இருந்தா போதும் என தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறார் அந்த 'திரி' நடிகை.

ஆனால், திரியை கொளுத்தாமல் இருக்க முடியுமா? என சிலர் அவரை பற்ற வைத்து பார்க்க பயங்கரமாக வெடித்திருக்கிறார்.

தொடர்ந்து அந்த நடிகருடனே நடித்து வருவதால் ஏகப்பட்ட சிக்கலில் சிக்கி இருக்கிறாராம் அந்த நடிகை என பரபரப்பாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

சினிமாவில் உள்ள சாக்கடையை சுத்தம் செய்கிறேன்..ஆதாரத்துடனே கிசுகிசு பேசுகிறேன்.. பயில்வான் ரங்கநாதன்!

English summary

Young actress tensed over illegal affair talks with co actor due to she continuosly acts along with the same actor in the recent times.