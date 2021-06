இனிமே என் பேரு அபி சரவணன் இல்ல.. விஜய் விஷ்வா.. திடீரென பெயரை மாற்றிய நடிகர்!

சென்னை: நடிகர் அபி சரவணன் தனது பெயரை திடீரென மாற்றியுள்ளார்.

அட்டக்கத்தி, குட்டி புலி ஆகிய படங்களில் அன்கிரெடிட்டட் ரோலில் நடித்தவர் அபி சரவணன். கேரள நாட்டிளம் பெண்களுடனே என்ற படத்தின் உன்னிகிருஷ்ணன் என்ற கதா பாத்திரத்தில் நடித்தார்.

தொடர்ந்து டூரிங் டாக்கிஸ், சாஹசட். பட்டதாரி. பிகில், மாயநதி ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.

English summary

Actor Abi Saravanan has changed his name as Vijay Vishwa. Abi Saravanan has acted many films now he changed his name.