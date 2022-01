கொரோனாவின் அடுத்த குறி டோலிவுட்டா...சிரஞ்ஜீவிக்கு கொரோனா பாசிடிவ்

ஐதராபாத் : நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

கமல்ஹாசன், வடிவேலு, சத்யராஜ், அருண் விஜய், த்ரிஷா, குஷ்பு, கீர்த்தி சுரேஷ், மீனா என அடுத்தடுத்து பலரும் கொரோனானாவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனர். கோலிவுட்டை தொடர்ந்து மலையாள திரையலகை சேர்ந்த மம்முட்டி, சுரேஷ்கோபி, துல்கர்சல்மான், ஜெயராம் என பலருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது.

English summary

Telugu superstar Chiranjeevi shared that he tests covid positive with mild symptoms. Now he is in home quarentine. From past few months Chiranjeevi busy in his Acharya movie shooting. fans and celebrities shared their wishes for speedy recovery.