நடிகர் நாசர் பற்றிய சுவாரஸ்யங்கள்...அட இதெல்லாம் தெரியாம போச்சே

சென்னை : நடிகர் நாசரை தமிழ் சினிமா மட்டுமல்ல இந்திய சினிமாவின் மற்றொரு தசாவதானி என்றே சொல்லலாம். அவர் இன்று தனது 64 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்காக ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், டப்பிங் கலைஞர், பாடகர், பாடலாசிரியர், நடிகர் சங்க நிர்வாகி, அரசியல்வாதி என பல திறமைகளை தனக்குள் வைத்துள்ளார் நாசர். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, ஆங்கிலம் என பல மொழி படங்களிலும், டிவி சீரியல்களிலும் நடித்துள்ளார் நாசர். சினிமாவை தாண்டி அரசியல், நடிகர் சங்க தலைவர் பொறுப்பு என்றும் கலக்கி வருகிறார் நாசர்.

Today actor Nassar celebrate his 64th birthday. He played more than 200 films in tamil and other languages. Apart from acting he also a politician and nadigar sangam president. Here we dicussec about less known facts about nassar and his life.