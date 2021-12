இனி அஜித் போதும்....தல வேண்டாம்....அஜித் வைத்த புதிய கோரிக்கை

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி, கமலுக்கு பிறகு விஜய், அஜித் தான் டாப் ஸ்டார்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு இருக்கும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள், தங்களின் ஃபேவரைட் ஸ்டார் தான் பெஸ்ட் என அடிக்கடி மோதிக் கொள்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.

அஜித், விஜய் இருவரும் நிஜத்தில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்த போதிலும் அவரது ரசிகர்களின் மோதல்கள் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகிறது. அஜித் பற்றி எந்த தகவல் வந்தாலும் அதை டிரெண்டிங் ஆக்குவதை எப்படி அவரின் ரசிகர்கள் வழக்கமாக வைத்துள்ளனரோ, அதே போல் டிரோல் செய்வதை விஜய் ரசிகர்கள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Ajith requests everyone not to call him as thala.He has requested to use only his name name ajith, ajith kumar or AK to address him. fans appreciate him for this in social media.