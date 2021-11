இங்கே பொன்னியின் செல்வன்.. அங்கே ராஜமெளலி படம்.. அடுத்த லெவலுக்கு செல்லும் சியான் விக்ரம்!

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கரின் அந்நியன், ஐ உள்ளிட்ட பிரம்மாண்ட படங்களில் நடித்த சியான் விக்ரம் தொடர்ந்து அதே ரூட்டில் பயணித்து வருகிறார்.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஆதித்த கரிகாலன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார் விக்ரம்.

இந்நிலையில், அடுத்ததாக பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ராஜமெளலியின் படத்தில் நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Chiyaan Vikram is in talks with SS Rajamouli next with Tollywood Superstar Mahesh Babu movie. Also he plaiyed a baddie role in this film buzz circulates in social media.