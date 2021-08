ஆந்தாலஜியில் குக் விக் கோமாளி அஸ்வின்…டைட்டில் என்ன தெரியுமா?

சென்னை : குக் வித் கோமாளி அஸ்வின் நானி தயாரிப்பில் உருவாகி ஆந்தாலஜியில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

5 கதைகள் கொண்ட ஆந்தாலஜி திரைப்படத்திற்கு 'மீட் க்யூட்' என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆந்தாலஜியை அறிமுக இயக்குநர் தீப்தி கன்டா இயக்கி உள்ளார்.

English summary

Tollywood star Nani is presenting an anthology that consists of five cute stories. Cooku with Comali fame Ashwin Kumar, who is playing a lead role in the movie.