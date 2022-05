விஜய் – அஜித் இடையே போட்டி இல்லையா...யார் சொன்னது?...செம மோதல் காத்திருக்காம்

சென்னை : விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாக்களில் மோதிக் கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர்கள் இருவரும் நண்பர்கள், ரசிகர்கள் தான் மோதிக் கொள்கிறார்கள் என்றார்கள். ஆனால் விஜய் - அஜித் இடையே செம மோதல் ஒன்று காத்திருக்கிறதாம்.

ஆரம்ப காலத்தில் விஜய், அஜித் இணைந்து ராஜாவின் பார்வையிலேயே படத்தில் நடித்தனர். அதற்கு பிறகு இவர்களின் காம்போ இணையவில்லை. இருவரும் தனித்தனியாக வளர்ந்து இன்று தமிழ் சினிமாவில் டாப் ஹீரோக்கள் ஆகி விட்டனர். விஜய் - அஜித்தை மீண்டும் இணைத்து மங்காத்தா 2 படத்தை எடுக்க போவதாக டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு கூறி வருகிறார்.

According to latest sources, Vijay's Thalapathy 66 and Ajith's AK 61 movie updates will come in same time. After a long gap, these two stars movie clash with one another. Fans exiciting for this mass heroes mass movie updates.