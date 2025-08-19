Get Updates
ரகசிய குழந்தை.. பெண் பத்திரிகையாளருடன் கள்ள உறவு?.. அமீர்கான் பற்றி சகோதரர் பகீர் பேச்சு!

மும்பை: நடிகர் அமிர்கானின் சகோதரர் ஃபைசல் கான், தன் குடும்பம் குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார். சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஃபைசல், ஆமிர்கான் பற்றிய சில ரகசிய விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்தியாளர் சந்திப்பில், "குடும்பத்தினர் என்னை விட்டுவிடுங்கள்" என்று கூறினார். மேலும், தனக்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதாகவும் தெரிவித்தார். குடும்பத்தினர் மீது கோபமாக இருந்தபோது ஒரு கடிதம் எழுதியதாகவும், அதில் அமிர்கானின் கள்ள உறவுகள் மற்றும் "சட்டவிரோத குழந்தை" பற்றிய விவரங்களை வெளியிட்டதாகவும் ஃபைசல் குறிப்பிட்டார்.

ஃபைசல் கான் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், தனது குடும்பத்தினர் தன்னை மாமாவை மணக்க வற்புறுத்தியதாகக் கூறினார். அப்போது, "நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன், ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும், நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்கள்... நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீர்கள்..." என்று எழுதினேன் என்றார்.

மேலும், தனது சகோதரி நிகாத்துக்கு மூன்று திருமணங்கள் நடந்ததாகவும் ஃபைசல் தெரிவித்தார். அமிர்கான் ஜெசிகா ஹைன்ஸ் என்பவருடன் கள்ள உறவு கொண்டிருந்ததாகவும், அவர்களுக்கு ஒரு "சட்டவிரோத" குழந்தை இருப்பதாகவும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். "ஆமிர் ரீனாவை திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றார். அதன் பிறகு, அவர் ஜெசிகா ஹைன்ஸுடன் கள்ள உறவில் இருந்தார், அவர்களுக்கு திருமணம் ஆகாத குழந்தை ஒன்றும் உள்ளது" என்று ஃபைசல் கூறினார்.

ஃபைசல் மேலும் கூறுகையில், "அப்போது அவர் கிரணுடன் வாழ்ந்து வந்தார். நான் கடிதத்தில் எழுதியதால், அவர்கள் என் மீது கோபமடைந்தனர். அதனால் அவர்கள் அனைவரும் எனக்கு எதிராக இருந்தனர், 'இவனை பைத்தியம் என்று அறிவித்துவிடுங்கள்' என்று சொன்னார்கள்" என்றார்.

ஜெசிகா ஹைன்ஸ் ஒரு பிரிட்டிஷ் பத்திரிகையாளர். பாலிவுட் ஷாதிஸ் அறிக்கையின்படி, ஜெசிகாவும் ஆமிரும் 'குலாம்' படப்பிடிப்பின் போது சந்தித்தனர். 2000களில், ஸ்டார்டஸ்ட் என்ற பத்திரிகை, அமிர்கான் ஜெசிகாவுடன் ஒரு உறவில் இருந்ததாகக் கூறியது.

ஜெசிகா கர்ப்பமானபோது, குழந்தைக்கான பொறுப்பை ஏற்க அமிர்கான் மறுத்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், ஜெசிகா குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க முடிவு செய்தார். 2000களின் முற்பகுதியில், 'ஜான்' என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு மகனை அவர் பெற்றெடுத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஃபைசலின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "கனத்த இதயத்துடன், கொஞ்சம் துணிச்சலுடன், ஒரு பொது அறிவிப்பு மூலம் அனைத்து குடும்ப உறவுகளையும் துண்டித்துவிட்டேன் என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த நடவடிக்கை தனது "மன நிலைமைக்கும் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும்" அவசியம் என்று அவர் கூறினார். "இப்போது வாழ்க்கை சுதந்திரம், கண்ணியம், மற்றும் தன்னைத்தானே கண்டுபிடிக்கும் ஒரு புதிய அத்தியாயத்திற்குள் நுழைகிறது, அதை நான் நேர்மறை, உண்மை மற்றும் வலிமையுடன் ஏற்கிறேன்" என்று ஃபைசல் குடும்பத்துடன் ஏற்பட்ட விரிசலை பொதுவெளியில் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஜினிகாந்தின் கூலி படத்தில் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் கேமியோ ரோலில் வந்து சென்ற அமீர்கான் குறித்து அவரது உறவினர் இப்படியொரு அதிர்ச்சியை அளிக்கும் குண்டை வீசியிருப்பது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான அமீர்கான் ஏற்கனவே 2 முறை திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றவர். தற்போது 60 வயதை கடந்த நிலையில், 3வதாக கெளரி ஸ்ப்ராட் என்பவருடன் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. கெளரியை அமீர்கான் திருமணம் செய்வாரா மாட்டாரா? என்கிற கேள்வி நிலவி வரும் நிலையில், பத்திரிகையாளர் ஒருவரை அமீர்கான் ஏமாற்றியுள்ளதாக உறவினர் கூறியுள்ளார்.

