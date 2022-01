ஒரு போட்டோவை வைத்து இத்தனை ஆராய்ச்சியா...இணையத்தை அலற விடும் ஏகே ஃபேன்ஸ்

சென்னை : வலிமை தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் பகிர்ந்த ஒரு போட்டோவை வைத்து சோஷியல் மீடியாவில் மிகப் பெரிய ஆராய்ச்சி மற்றும் விவாதத்தையே நடத்தி உள்ளனர் அஜித் ரசிகர்கள். இதனால் இந்த போட்டோ அதிகமானவர்களால் பகிரப்பட்டுள்ளது.

ஹச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் கூட்டணியில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு இரண்டாவதாக தயாராகி உள்ள படம் வலிமை. இந்த படம் ஜனவரி 13ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், ஒமைக்ரான் பரவல் காரணமாக கடைசி நிமிடத்தில் தள்ளிவைக்கப்பட்டது.

Ajith suddenly met producer Boney kapoor in mumbai. Boney kapoor shared a photo. Fans discussed about the photo and commented that this is old one.This photo was taken during the time of viswasam.