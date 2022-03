என்ன சொல்றீங்க விஜய் டிவியில் வருகிறாரா?...ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்

சென்னை : விஜய்யின் மாஸான பேச்சை பீஸ்ட் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் கேட்கலாம், ப்ரொமோஷன் விழாவில் கேட்கலாம் என எதிர்த்து காத்திருந்து, ஏமாந்து போய் இருக்கும் ரசிகர்களுக்கு ஸ்வீட்டான தகவல் ஒன்று அப்டேட்டாக வந்துள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி உள்ளார் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் விஜய். இந்த படத்தை அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள். விஜய்யின் 65 ம் படமாக உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

கையில் Gun உடன் விஜய்...செம ஸ்டையிலான பீஸ்ட் அன்சீன் ஸ்டில்...சன்டேவை ஃபன்டே ஆக்கிய சன் பிக்சர்ஸ்

English summary

Latest reliable sources confirmed, Beast team interview shooting will held today. This interview will telecast on April 10th in Sun tv. Apart from that April first week onwards, Beast trailer also screened with RRR movie.