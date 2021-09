மீண்டும் மகேஷ் பாபு ரூட்டை பின்பற்றுகிறாரா விஜய்? ஹீரோயின் தேர்விலும் அது நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறதாம்!

சென்னை: பீஸ்ட் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே தளபதி 66 படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அப்டேட் வெளியாகி விட்டது.

தோழா, மகரிஷி போன்ற படங்களை இயக்கிய பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் வம்சி தான் தளபதி 66 படத்தை இயக்கப் போகிறார்.

ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் இருக்கும் கோடாங்கி கதாபாத்திரம்.. இராம ஆண்டாலும் ராவணே ஆண்டாலும்!

இந்நிலையில், அந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க பல முன்னணி நடிகைகள் மத்தியில் போட்டி நிலவுவதாக ரகசிய தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

After Vijay chosen Mahesh Babu’s Maharshi movie director Vamsi Paidipally for his Thalapathy 66 now Vijay also have an eye on Mahesh Babu’s super hit movie heroine for his next.