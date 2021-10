மாஸ்டர் டைரக்டருடன் மீண்டும் இணையும் விஜய்... செம கலக்கல் அப்டேட்

சென்னை : விஜய் தற்போது கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் படங்களை இயக்கிய டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. விஜய்யின் 65 வது படமாக உருவாகி வரும் இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

2021 ம் ஆண்டை மாஸ்டர் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியுடன் துவக்கி உள்ளார் விஜய். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி வில்லனாக நடித்த இந்த படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கொரோனா பெருந்தொற்றிற்கு பிறகு தியேட்டர்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் மாஸ்டர் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

latest buzz in kollywood is that vijay decided to reunite master combo in thalapathy 67. lokesh kanagaraj already finalise a narrate for vijay. if all are going well, mid of the 2022 thalapathy 67 will finalise.