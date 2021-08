ஊரறிந்த உலகநாயகன்.. 62 ஆண்டுகள்.. சினிமா மீது தணியாத காதல் கொண்ட "நாயகன்"!

சென்னை : யார் என்று தெரிகிறதா.... இவன் தீ என்று புரிகிறதா... விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தில் வரும் மாஸான பாடலில் க்ளாசாக என்டரி ஆனா கமலஹாசன் திரைத்துறையில் நுழைந்து இன்றோடு 62 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறார்.

இந்த மகிழ்ச்சியை கமலின் ரசிகர்கள் காமன் டிபியை வெளியிட்டும், 62yearsofkamalism என்ற ஹேஸ்டேக்கை டிரெண்டாக்கி வருகின்றனர்.

கருப்பு வெள்ளை சினிமா காலம் தொடங்கி, டிஜிட்டர் காலம் வரை, கமலஹாசன் நிகழ்த்திய சாதனை சிறு தொகுப்பு.

பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிக்கிறாரா கமல்... புதிய கூட்டணி?

Kamal Haasan is a one man cinema, Having been in the industry for over half a century, this legendary actor has proved his stealth as a versatile actor.