புனித் ராஜ்குமாரின் கடைசி நிமிடங்கள்... சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்து கதறும் ரசிகர்கள்

பெங்களூரு : கன்னட சினிமாவின் பவர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுபவர் புனித் ராஜ்குமார். பிரபல நடிகர் ராஜ்குமாரின் மகனும், கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் ஷிவ்ராஜ்குமாரின் சகோதருமான புனித் ராஜ்குமார், மாரடைப்பு காரணமாக அக்டோபர் 29 ம் தேதி உயிரிழந்தார்.

முதல் நாள் இரவில் இருந்தே உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த புனித் ராஜ்குமார், அதோடு மறுநாள் காலை ஜிம்மிற்கு சென்று வழக்கம் போல் ஒர்க்அவுட் செய்துள்ளார். அப்போது அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

Puneeth Rajkumar's last minutes cctv footage video leaked. In this video, puneeth rajkumar casualy walked out from gym and get into car. before puneeth rajkumar rushed into hospital, he walked normally.