ராஜாகண்ணு குடும்பத்துக்கு வீடு...உருக்கமாக அறிவித்த லாரன்ஸ்

சென்னை : சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படம் சமீபத்தில் ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை ஞானவேல் இயக்கி இருந்தார். இந்த படத்தில் முதல் முறையாக வழக்கறிஞர் ரோலில் சூர்யா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனமே தயாரித்திருந்தது.

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக நியாயம் கேட்கும் வழக்கறிஞர் ரோலில் சூர்யா நடித்திருந்தார். நிஜ சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஜெய்பீம் படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படம் அனைத்து தரப்பினரிடமும் வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.

Suriya starred Jaibhim movie released recently in ott. this movie gets lot of appreciation from all sides. now actor raghava lawrence announced that he would build a new house for rajakannu's family.