Upasana: ராம்சரண் மனைவி உபாசனாவுக்கு நடந்த வளைகாப்பு.. ட்வின்ஸ் பிறக்கப் போறாங்களாம்!
ஹைதராபாத்: டோலிவுட் நடிகர் ராம் சரணும் அவரது மனைவி உபாசனா காமினேனி கொனிடேலாவும், தங்களது குடும்பத்தில் இரு புதிய வரவுகள் வரவுள்ளதாக அறிவித்து ரசிகர்களின் மனதை மீண்டும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். அக்டோபர் 23 அன்று சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு அழகான வளைகாப்பு வீடியோ மூலம் உபாசனாவின் கர்ப்பம் குறித்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த ஜோடி பகிர்ந்துகொண்டது.
தீபாவளி பண்டிகைக் காலத்தில் வெளியான இந்த அறிவிப்பு, அவர்களது ரசிகர்களிடையே உடனடியாக ஒருவித உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்பியது. உபாசனா இரட்டை குழந்தைகளை எதிர்பார்க்கிறார். உபாசனாவின் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட வீடியோ, ஹைதராபாத்தில் நடந்த அவரது பாரம்பரிய சீமந்த விழாவின் ஒரு காட்சியை வெளிப்படுத்தியது.
அழகான பண்டிகைக் கால உடையில் உபாசனா பிரகாசமாக காட்சியளித்தார். ராம் சரண் அவரது அருகில் நின்று புன்னகையுடன் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்றார். இந்த வீடியோ, இரண்டு குட்டி பாதங்களின் அழகான காட்சியுடன் முடிவடைந்தது. இது இரட்டை குழந்தைகள் குறித்த ஊகங்களை ரசிகர்களிடையே தூண்டியது.
இந்த வீடியோ வைரலானவுடன், 'ஆர்ஆர்ஆர்' நடிகரின் குழு இந்த மகிழ்ச்சியான ஊகத்தை உறுதிப்படுத்தியது. ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸிடம் பேசிய அவர்கள், "இரட்டை குழந்தைகள் வருவதால், இந்த ஜோடி தங்கள் குடும்பத்திற்கு இரண்டு புதிய உறுப்பினர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது" என்று தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து அவர்களது பொதுவான தலைப்பு, "இந்த தீபாவளி இரட்டிப்பு கொண்டாட்டம், இரட்டிப்பு அன்பு மற்றும் இரட்டிப்பு ஆசீர்வாதங்கள் பற்றியது" என்று குறிப்பிட்டது. குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் இந்த நற்செய்தியால் உற்சாகமடைந்தனர்.
ரசிகர்களும், திரையுலக நண்பர்களும், தங்களது சமூக ஊடகங்களில் வாழ்த்துச் செய்திகளை அனுப்பி, அவர்களது வரவிருக்கும் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடினர். இந்த பதிவு விரைவாக ஒரு டிரெண்டிங் தலைப்பாக மாறியது. மேலும், அவர்களது பெற்றோர் பயணத்திலிருந்து மேலும் காட்சிகளைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
ராம் சரண் மற்றும் உபாசனா 2012 இல் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் கலந்துகொண்ட ஒரு நெருக்கமான விழாவில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த ஜோடி தங்கள் முதல் குழந்தை, மகள் க்ளின் காராவை 2023-ல் வரவேற்றது. தொழில் ரீதியாக, ராம் சரண் தற்போது புச்சி பாபு சனா இயக்கும் தனது வரவிருக்கும் 'பெத்தி'யில் பிஸியாக உள்ளார்.
இந்த படத்தில் சிவராஜ்குமார், ஜான்வி கபூர், திவ்யேந்து ஷர்மா மற்றும் ஜெகபதி பாபு ஆகியோரும் நடிக்கின்றனர். மேலும், இது 2026 இல் வெளியாக உள்ளது. முதலில் தெலுங்கில் தயாரிக்கப்பட்ட 'பெத்தி', இந்தி உட்பட பல மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாக காத்திருக்கிறது.
நடிகர் சிரஞ்சீவி இந்த தீபாவளியை முன்னிட்டு நாகார்ஜுனா, வெங்கடேஷ், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் குடும்பத்தினருக்கு பரிசுகளை வழங்கி கொண்டாடினார். தற்போது அவருக்கு பேரன் பிறப்பாரா? என்கிற ஆர்வம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
More from Filmibeat