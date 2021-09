தளபதி 66 அடுத்த ஹாட் அப்டேட்... விஜய்க்கு ஜோடி யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. தற்போது பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.

விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பீஸ்ட் படத்தின் டைட்டில், ஃபஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக்குகள் வெளியிடப்பட்டன. அதற்கு பிறகு படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள், டீசர் போன்ற எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. பீஸ்ட் படத்தின் அடுத்த அப்டேட்கள் முடிவதற்குள் அடுத்த படமான தளபதி 66 படம் பற்றிய அப்டேட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Recently thalapathy 66 announcement comes out officially. latest buzz is that, talks going on with three top heroines of indian film industry to pair for vijay in thalapathy 66. keerthy suresh, kiara adwani and rashmika mandanaa are in producers choice.