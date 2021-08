9 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த நாங்க வேறமாறி…. அஜித் ரசிகர்கள் குஷி!

சென்னை : வலிமை திரைப்படத்தின் 'வேறமாறி' பாடலின் Lyrical வீடியோ புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக போனி கபூர் தனது ட்வீட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள இந்த தகவல் அஜித் ரசிகர்களை மேலும் உச்சமடையச் செய்துள்ளது.

விக்னேஷ் சிவன் எழுதிய இந்த பாடலை,யுவன் சங்கர் ராஜா மற்றும் அனுராக் ஆகியோர் இணைந்து பாடி உள்ளனர்.

Valimai, Ajith starrer is currently in the final stage of its production. As reported earlier, director H Vinoth and his team are all set to wrap up the shooting of the project with a short final schedule. Ajith Intro Song Naanga Veramaari lyrical video breaking records.