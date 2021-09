இந்தியில் ரீமேக்காகும் 96 படம்.. பாலிவுட் தயாரிப்பாளருக்கு வாழ்த்து சொன்ன விஜய் சேதுபதி!

சென்னை: விஜய் சேதுபதி த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியான 96 திரைப்படம் இந்தியில் ரீமேக் ஆகவுள்ளது.

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் 96. இந்த படத்தை சி பிரேம்குமார் எழுதி இயக்கியிருந்தார்.

கொல்லிமலை பின்னணியில் உருவான காமெடி படம் ... ' சூ மந்திரகாளி

இந்த படத்தை மெட்ராஸ் எண்டெர்பிரைஸஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

English summary

Vijay Sethupathi's 96 movie is to be remade in Hindi. Actor Vijay Sethupathi has confirmed this on his Twitter page. Accordingly, Vijay Sethupathi has announced that Ajay Kapoor will produce the Hindi remake of the film. Actor Vijay Sethupathi also congratulated Ajay Kapoor. Information about who is going to play what role is said to be coming out soon.