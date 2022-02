என்னது...இது நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த்தா...லேட்டஸ்ட் போட்டோவை பார்த்து அதிர்ச்சியான ரசிகர்கள்

சென்னை : கேப்டன் விஜயகாந்த்தின் தற்போதைய போட்டோ ஒன்று இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதை பார்த்து ரசிகர்கள், இவரு கேப்டன் விஜயகாந்த்தா என அதிர்ச்சியுடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறிப்போன கேப்டன் விஜயகாந்த்... 'ஷாக்'கில் ரசிகர்கள், தொண்டர்கள்!

1970 களில் துவங்கி தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் நடித்து வந்தார் விஜயகாந்த். கேப்டன் பிரபாகரன் படத்திற்கு பிறகு திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் இவரை பாசத்துடன் கேப்டன் என அழைத்து வருகின்றனர். 1980, 90 களில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருந்தார் விஜயகாந்த்.

“எல்லாம் ஆர்வமாக இருக்காங்க“…. எதற்கும் துணிந்தவன் கலக்கல் அப்டேட்!

English summary

Director Vijay Milton confirmed that if all are going well, Vijaykanth will join next schedule of Mazhai pidikadha manidhan. But now latest photo of Vijayakanth spread around internet. Fans shocked when seeing this photo and asked is this Vijayakanth.