ரைட்டு...அவார்ட் கன்ஃபார்ம்...தெலுங்கில் விக்ரமின் மாஸ் என்ட்ரி...யாருடன், என்ன ரோல் தெரியுமா ?

சென்னை : தனுஷ், விஜய்யை தொடர்ந்து சியான் விக்ரமும் தெலுங்கிற்கு செல்ல உள்ளதாக புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதை விட விக்ரம் யாருடன் சேர்ந்து நடிக்க போகிறார், என்ன ரோலில் நடிக்க போகிறார் என்ற தகவல் தான் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படடும், ரசிகர்களை கொண்டாடவும் வைத்துள்ளது.

சமீப காலமாக அனைத்து டாப் நடிகர்களுமே பான் இந்தியன் நடிகர்களாக வருகின்றனர். ஒரே சமயத்தில் பல மொழிகளில் பிரபலமான நடிகர்களாக மாறி வருவது அதிகரித்து வருகிறது. கோலிவுட், பாலிவுட் படங்களைத் தொடர்ந்து டோலிவுட்டிலும் தடம் பதிக்க தயாராகி வருகிறார் தனுஷ். பாலிவுட்டில் தனுஷ் நடித்த பல படங்கள் வெற்றி அடைந்ததால், தொடர்ந்து அவருக்கு இந்தியில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்து வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Vikram to enter in tollywood. He will play opposite to Mahesh babu in SSMB28. Fans exicted to see Vikram as telugu Villan. Meanwhile fans said this movie will definetly get award for Vikram's acting.