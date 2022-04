இன்று விக்ரம் பிறந்தநாள்...இதெல்லாம் வருமா...ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டிற்காக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் விக்ரமின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஸ்பெஷல் ட்ரீட் ஏதாவது வருமா, வர வாய்ப்புள்ளதா என ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டுமே கன்ஃபார்ம் ஆகி உள்ளது.

நடிகர் விக்ரமின் 56 வது பிறந்தநாளை ரசிகர்கள் பெரிய அளவில் கொண்டாடி வருகிறார். ரசிகர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர். இதே போல் அவர் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் படங்களின் படக்குழுவினர் விக்ரமின் பிறந்தநாளை எப்படி கொண்டாட போகிறார்கள் என்றும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள்.

கோப்ரா படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல டிவி நிறுவனம்

English summary

Today actor Vikram celebrates his 56th birthday. On this occassion Vikram fans expected that if any special posters or new movie announcement will come today. Fans expected Pooniyin selvan poster, Cobra poster, Vikram 61 poster, Dhuruva natchathiram poster will released today.