கோயில்களுக்கு திடீர் விசிட் அடித்த யாஷ்... என்ன காரணம் தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : கன்னட ராக் ஸ்டார் யாஷ், திடீரென கோயில்களுக்கு விசிட் அடித்து, சாமி தரிசனம் செய்து வருவது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது. இவரே கோயிலுக்கு போய் தீவிர பிரார்த்தனை செய்கிறாரா என ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

கன்னட சினிமாவின் டாப் நடிகரான யாஷ், சினிமா, அரசியல் மிகப் பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்து வருகிறார். 2008 ல் வெளியான கேஜிஎஃப் படத்திற்கு பிறகு இவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டம் பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டது. தற்போது இவர் நடித்துள்ள கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

Yash visits famous temples, not only Karnataka. He also visits Andhra temples and worshipped for his movie success. Yash starred KGF chapter 2 will be released on April 14th Worldwide in grand manner. In tamilnadu KGF2 will be going to release in 250 theatres.