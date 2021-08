கல்யாணத்துக்கு ரெடியாகும் த்ரிஷா... ஆனால்… ஒரே ஒரு கண்டிஷன் !

சென்னை : நடிகை த்ரிஷாவுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக பரபரப்பான தகவல் இணையத்தில் பரவி உள்ளது.

த்ரிஷா சதுரங்க வேட்டை 2, ராங்கி, கர்ஜனை ஆகிய படங்களின் படப்பிடிப்பை முடித்துள்ளார் படம் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளது.

ஜெயம் ரவியை தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வனை நிறைவு செய்த விக்ரம்

தற்போது, மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில், குந்தவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். மலையாளம் மற்றும் கன்னடத்தில் தலா ஒரு படங்களை கைவசம் வைத்துள்ளார்.

English summary

Popular South Indian actress Trisha has a huge fan following, and she is fondly known as South Indian Queen.Trisha might get married soon