எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி படம் எடுங்க...பீஸ்ட்டை கிழித்து தொங்க விட்ட கஸ்தூரி

சென்னை : ரசிகர்களுக்காக மட்டும் படம் எடுக்காதீங்க. எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி படம் எடுங்க என விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் நடிகை கஸ்தூரி. தமிழ் சினிமாவின் தரம் பற்றியும் அவர் பேசி உள்ள வீடியோ செம டிரெண்ட் ஆகி உள்ளது.

பிரபல நடிகையான கஸ்தூரி, சமீப காலமாகவே சோஷியல் மீடியாவிலும் சரி, பேட்டி அளித்தாலும் சரி அது சர்ச்சையாகி விடுகிறது. அரசியல், சினிமா, விளையாட்டு என பல துறைகள் பற்றி இவர் கூறும் பல கருத்துக்கள் பரபரப்பை கிளப்பி, மிகப் பெரிய விவாதப் பொருளாகி வருவது வழக்கமாக உள்ளது. அப்படி தற்போது பீஸ்ட் படம் பற்றி பேசி உள்ளார்.

English summary

Actress Kasturi in her recent interview, she said that she was a big fan of Vijay. She would see Beast upto 4 times. At the same time others can see atleast one time. Don't do films only for hero, fans or producers. Must make good quality movies which would liked by every one.