இன்ஸ்டாகிராமில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்… மகிழ்ச்சியில் ரஜினி பட நடிகை !

சென்னை : நடிகை கீர்த்தி சுரேஷை இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கை 10 மில்லியன் எனும் புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளத் திரைப்படங்களில் பிஸியாக நடித்து வரும் இவர் இளம் தலைமுறையினருக்கு மிகவும் படித்த நடிகையாக இருக்கிறார்.

மரைக்காயர் அரபிக்கடலின் சிங்கம், அண்ணாத்த,சாணிக்காயிதம்,சர்காரு வாரி பாட்டா போன்ற திரைப்படங்களை கையில் வைத்துள்ளார்.

Keerthy won the Best Actress award at the National Awards for her role in the Telugu film, "Mahanati". Keerthy shared a motley of pictures and clips on the photo-sharing website. She crossed 10 million followers in instagram.