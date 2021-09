கொழு கொழு குஷ்பு... எடையை குறைத்தது எப்படி… டிப்ஸ் கேட்ட ரசிகர்கள் !

சென்னை : கொண்டையில் தாழம்பூ... நெஞ்சிலே வாழைப்பூ... கூடையில் என்ன பூ குஷ்பு என்று, 90ஸ்களை ஆட்டம் போடவைத்தவர் குஷ்பு

கன்னம் ரெண்டும் நல்ல உப்பி, பார்ப்பதற்கே ஜீராவில் ஊரிய குலாம் ஜாமுன் மாதிரி சும்மா கும்முனு இருப்பார்.

அப்படி கும்முனு இருந்த குஷ்பு தற்போது 15 கிலோ வரை குறைந்துள்ளதாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Khushbu Sundar recently took to her social media to talk about how she is on a weight-loss journey and shared a tips.