வாவ் செம... 5 வருடங்களுக்கு பிறகு... மீண்டும் என்ட்ரி கொடுக்கும் மீரா ஜாஸ்மின்!

சென்னை : மலையாளம், தமிழ் சினிமாவில் கவனம் ஈர்த்தவரான நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறகு ரீ என்ட்ரி கொடுக்க உள்ளார்.

சண்டைக்கோழியாக ரசிகர்களின் மனதில் இடம் பிடித்த நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் மீண்டும் நம்மை வசியம் செய்ய வருகிறார். இந்த செய்தியை அவரது ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

