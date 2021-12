சினிமாவுக்கு வந்த புதிதில் சில தவறுகளை செய்தேன்... ரகசியங்களை பகிர்ந்த பிரபல நடிகை!

சென்னை: தான் சினிமாவுக்கு வந்த புதிதில் பல தவறுகளை செய்ததாக மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் நடிகை பூரணா,

கேரளாவை பூர்விகமாக கொண்டவர் நடிகை பூர்ணா. மலையாள மொழி படங்களில் நடித்ததன் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

தமிழில் பகடை என்ற படத்தில் நடித்தார். ஆனால் அந்தப் படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. தொடர்ந்து மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழி படங்களில் நடித்து வந்தார்.

English summary

Actress Poorna opens up about her mistakes in Cinema industry. She says she is being very careful now.