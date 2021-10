பணத்தை திருப்பிக் கேட்டால் மிரட்டுகிறார்.. நெருங்கிய நண்பர் மீது மோசடி புகார் அளித்த பிரபல நடிகை!

சென்னை: போதை பொருள் வழக்கில் கைதாகி தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி தனது நண்பர் மீது மோசடி புகார் அளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூரைச் சேர்ந்தவர் நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி. இவர் பிரபல நடிகையான நிக்கி கல்கராணியின் சகோதரி ஆவார்.

தெலுங்கு படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமான சஞ்சனா கல்ராணி, ஒரு காதல் செய்வீர் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தார்.

கன்னட நடிகை சஞ்சனா கல்ராணி மீது பாய்ந்த மற்றொரு வழக்கு… தீவிரமாக விசாரிக்கும் போலீஸ் !

English summary

Actress Sanjjana Galrani files fraudulent complaint against friend. She accuses that she have invest money in her friend's finance company but they are not returning any amount and threatening.