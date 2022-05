‘ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா தமிழ்நாடு’ பட்டம் வென்ற நடிகை ஷிவானி ராஜசேகர்...அடுத்த டார்கெட் இது தானா?

சென்னை : நடிகை ஷிவானி ராஜசேகர், ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா தமிழ்நாடு படத்தை வென்றுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து இவரின் அடுத்த இலக்கு என்ன என்பதை அவர் சொல்லி உள்ளதால் அனைவரும் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

1980 களில் தமிழ், தெலுங்கு சினிமாவில் பிரபலமாக இருந்த நட்சத்திர தம்பதி நடிகர்கள் டாக்டர் ராஜசேகர் மற்றும் ஜீவிதா ராஜசேகர். பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்த இவர்கள், பிறகு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களின் மூத்த மகள் நடிகை ஷிவானி ராஜசேகர். இவர் ஒரு சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Doctor Rajasekar and Jeevitha's daughter actress Shivani Rajasekar won the Femina Miss India Tamilnadu title. And she also selected for Miss India contest. Fans shared their wishes to this young actress. She also producing some telugu film from her own production house.